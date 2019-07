DAS ist der Unterschied zwischen VERLIEBT sein und LIEBEN!

Ihr habt Schmetterlinge im Bauch und nur noch Augen füreinander? Dann ist die Sache klar: Ihr seid bis über beide Ohren ineinander verknallt! Love is in the air.

Doch Psychologen auf der ganzen Welt erinnern immer wieder daran: VERLIEBT sein und LIEBEN ist nicht dasselbe! Doch was genau ist eigentlich der Unterschied?