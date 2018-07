Die 7 schönsten Liebesbeweise

Du willst deinem Freund / deiner Freundin mal wieder eine Überraschung machen? Oder aber sein/ihr Geburtstag steht an und du hast noch keinen Plan, was du ihm/ihr schenken sollst? Dann check jetzt noch schnell die schönsten Geschenkideen für deinen Crush aus!

Ein ganz kreativer Typ hat sich dadurch den Titel "Bester Freund aller Zeiten" verdient. Er hat ein Glas mit 365 Zetteln gefüllt - für jeden Tag einen. Darauf stehen süße Liebesnachrichten oder Erinnerungen.

© Twitter

Check hier noch mehr schöne Liebesbeweise...

1. Versteckspiel

Auf mehreren Zetteln schreibst du, warum du deinen Freund/deine Freundin so gern hast. Die versteckst du dann in seiner/ihrer Jacke, Tasche und so weiter. Wenn er/sie die Nachrichten findet, wird er/sie sicher überglücklich sein.

2. Sei aufmerksam

Dein Partner schwärmt von einer Kleinigkeit wie z.B. süßen Ohrringen oder aber der neuen BRAVO? Überrasch sie/ihn doch mal damit- eine tolle Geste ganz nebenbei.

3. Schoko-Grüße

Kauf deinem/deiner Liebsten seine/ihre Lieblingsschokolade. Dann mach vorsichtig die Verpackung ab, lege eine kleine Botschaft dazu und verschließe alles wieder behutsam. Damit wird er/sie sicher nicht rechnen.

4. Beziehung in Bildern

Die Kinokarten vom ersten Date, Liebesbriefe, gemeinsame Bilder - hast du das alles aufgehoben? Dann kleb alles zusammen in ein kleines Büchlein und schreib die tollen Erinnerungen dazu auf.

5. Du darfst...

Gutscheine sind immer super - aber vergiss die typischen Standardteile wie eine Massage. Überlege dir lieber genau, was dein Schatz liebt. Er spielt gerne Videospiele, du hasst es? Dann versprich ihm zum Beispiel, mal mit ihm zu gamen. Oder sie steht total auf Tanzfilme, aber du kannst die gar nicht ab? Da ist ein Dance-Movie-Abend-Gutschein doch perfekt.

6. Persönliche Überraschung

Auch eine süße Idee: Öffne ein Überraschungsei ganz vorsichtig und fülle ihn mit einem ganz persönlichen Geschenk.

7. "Ich denk an dich!"

Immer noch am Schönsten: Ein paar nette und vor allem aufrichtige Worte. Egal ob ein "Ich denk an dich" bei WhatsApp, ein "Ich vermisse dich"-Anruf oder ein ganz überraschendes "Ich liebe dich" - so zeigst du deinem Schwarm am besten, wie wichtig er/sie dir ist.