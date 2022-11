Das hassen Stars an ihrem Job: Tina Fey ist kein Fan der „Met Gala“

Manche Stars hassen sehr spezifische Dinge an ihrem Job. Für Schauspielerin Tina Fey ist es, auf der „Met Gala“ auftauchen zu müssen. Dabei handelt es sich um eine Benefizgala, die für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art in New York City veranstaltet wird. Jedes Jahr hat die Veranstaltung ein Thema passend zur Ausstellung des Kostüminstituts – und von den Gästen wird erwartet, entsprechend ihre Kleidung für den Abend auszuwählen. Fey ist davon kein Fan: „Es ist ein wunderschöner Ort und jeder Trottel aus jedem Lebensbereich ist dort und trägt irgendwelche dummen Sachen.“ 🤣 Sie nannte es deswegen im Interview mit David Letterman auch liebevoll „Idiotenparade“.