Das hassen Stars an ihrem Job: Lady Gaga hasst ihr Piano

Wie viele andere Stars auch, hat auch Lady Gaga eine Hassliebe zu ihrem Ruhm entwickelt. Und diese Hassliebe zeigt sich kaum besser, als in ihrer Beziehung zu ihrem Klavier. Im Gespräch mit Sunday Morning sagte die Sängerin und Schauspielerin einmal: „Das Klavier habe ich seit vielen Jahren. Ich habe so viele Songs auf diesem Klavier geschrieben. Ich habe dieses Klavier angeschaut und mir gedacht: ‚Du hast mein Leben ruiniert!‘“ 😱 Tatsächlich würde sie allerdings eine derartige Abneigung gegen ihr Klavier nur in den Momenten empfinden, wenn sie von ihrem Ruhm genervt ist.