Das hassen Stars an ihrem Job: Selena Gomez hasst Social Media

Die Sozialen Medien sind für die Stars teilweise fast noch wichtiger als für uns „normale“ Menschen – denn immerhin können sie so den Kontakt zu ihren Fans aufrecht erhalten und ganz nebenbei auch eine Menge Geld damit machen. Wenn sie zum Beispiel auf ihren Social-Media-Kanälen Werbung für eigene oder Produkte von Unternehmen machen. Für Stars, wie Selena Gomez sind solche Dinge aber mehr Stress als alles andere. Sie ist zwar noch aktiv auf ihren Kanälen, aber hat sich auch stark zurückgenommen in den letzten Jahren. „Besonders für meine Generation ist Social Media schrecklich“, so die Sängerin und Schauspielerin, „Ich gehe selbst bewusst damit um. Erlaube dir selbst Zeitlimits, wenn du es benutzt.“