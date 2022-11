Das hassen Stars an ihrem Job: George Clooney leidet an der Bekanntheit

Viele stellen sich das Leben eines Stars wundervoll vor – insbesondere die viele Aufmerksamkeit, die auf ihren liegt! Dass das gar nicht so toll im Alltag ist, verriet Schauspieler George Clooney in einem Interview mit Esquire: „Ich war seit 15 Jahren nicht mehr im Central Park spazieren.“ Doch nicht nur in seinem eigenen Land kann der Darsteller keinen Schritt tun, ohne von Fans und Papparazzi verfolgt zu werden. Als er einmal nach Italien fuhr, verbrachte er kaum eine ruhige Minute: „Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, gibt es eine Szene. Andere Boote verfolgen dich, Fotograf*innen verfolgen dich.“