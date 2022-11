Das hassen Stars an ihrem Job: Will Smith wird ständig angezeigt

Wenn besonders viele Menschen deinen Namen kennen, können sie auch sehr schnell ein Problem für dich werden. So sieht es zumindest Schauspieler Will Smith, der seinen Anwält*innen einen monatlichen Vorschuss zahlt, weil er so oft verklagt wird. Im Vlog „Ask Uncle Will“ fragt ihn die Tochter seines Freundes Scott: „Würdest du lieber das Leben haben, das du jetzt hast, oder ein normales Leben führen?“ Und auch, wenn er immer von diesem Leben geträumt habe und es liebe, berühmt zu sein, störe er sich doch sehr daran, ungefähr 15-mal im Jahr angezeigt zu werden. Können wir verstehen!