Das hassen Stars an ihrem Job: Beyoncé hasst Singles am laufenden Band

In ihrer HBO-Dokumentation „Life Is But A Dream” sprach Sängerin Beyoncé darüber, wie sehr sie es hasse, dass die meisten Künstler*innen ihr eigenes Werk kaum honorieren würden. Stattdessen würden sie Singles am laufenden Band produzieren, bis sie schließlich komplett ausgebrannt seien. Auch Fans würden sich immer mehr auf andere Dinge als das Album eines*einer Künstler*in konzentrieren. „Als Nina Simone Musik herausbrachte, liebte man ihre Stimme und das war es, was sie wollte, dass man sie liebt. Man wurde nicht durch ihr tägliches Leben einer Gehirnwäsche unterzogen“, so die Sängerin.