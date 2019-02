Darum hat Demi Lovato ihren Twitter-Account gelöscht

Demi Lovato: Wegen 21 Savage gemobbt

Demi Lovato (26) hat keinen Bock mehr auf Twitter! Der "Solo"-Star postete jetzt eine Erklärung dazu auf ihrem Instagram-Profil. Angefangen hat das ganze Drama mit einer Eilmeldung von US-amerikanischen Promi-News-Portalen: Nachdem gestern Nacht darüber berichtet wurde, dass Rap-Star 21 Savage ("Bank Account", "A Lot") verhaftet wurde, explodierte Twitter und Instagram. Viele machten sich über die Situation lustig und posteten Memes. Der Hauptgrund: Kaum einer wusste, dass der Musiker eigentlich gar nicht aus den USA stammt, sondern aus England! Er gab vor, US-Amerikaner zu sein und aus dem Bundesstaat Atlanta zu stammen. Auch Demi war wohl total erstaunt über den Fakt und machte einen Scherz über die eigenltiche Herkunft des Rappers. Sie repostete also folgendes Meme:

Dieses Meme retweetete Demi Lovato. Der Hintergrund: Die Verhaftung von Rap-Star 21 Savage! Instagram

Demi Lovato: Sie löscht Twitter-Profil wegen Mobbing

Auch wenn die Sängerin den Post eigentlich gar nicht böse gemeint hat, kriegten viele ihrer Hater die Aktion in den falschen Hals. 21 Savage wurde aus seiner Wahl-Heimat USA ausgewiesen und muss sich bald vor Gericht verantworten. Dass Demi sich über seine Situation jetzt lustig macht, schien einigen überhaupt nicht zu gefallen! Extrem viele Kommentare unter Demis Instagram-Pics waren dementsprechend richtig hart! Um sich an ihr zu rächen, posteten viele Follower total miese Sprüche und machten sich über Demis Drogenabsturz im vergangenen Juli lustig. Daraus zog die Sängerin eine krasse Konsequenz: Sie löschte ihren Twitter-Account! In ihrer Instagram-Story postete sie einige Kommentare – und die sind echt erschreckend! "Geh und spritz dir noch mehr Heroin, Demi" steht da – oder "Und sowas von einem Junkie". Wie gemein! Das schlimme: Kommentare wie diese bekamen teilweise über 1000 Likes. Und auch wenn Demi vielleicht nicht richtig gehandelt hat – so viel Hate hat wirklich niemand verdient …

