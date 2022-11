"Dahmer: Monster": Netflix kündigt ZWEI weitere Staffeln an 🤯

Dahmer-Serie bekommt weitere Staffeln

Es könnte aktuell nicht besser laufen für Ryan Murphy: Mit "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" und "The Watcher" hat er innerhalb weniger Wochen gleich zwei Mega-Hits auf Netflix veröffentlicht – und sein Erfolg wird noch länger anhalten.

Denn seine beiden Produktionen bekommen beide neue Folgen. Zum einen wurde Staffel 2 von "The Watcher" bestätigt und gleich zwei neue Staffeln für "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer"! Was wird uns in Zukunft bei letzterer erwarten?

Wie geht es bei "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" weiter?

Berichten zufolge soll "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" eine Anthologie-Serie nach dem Vorbild von Ryan Murphys "American Horror Story" und "American Crime Story" werden, die "Geschichten von anderen monströsen Figuren, die die Gesellschaft beeinflusst haben" beinhaltet. Es ist also gut möglich, dass wir Evan Peters nicht mehr in der Rolle des Jeffrey Dahmers sehen werden, vielleicht nimmt er sich aber einer neuen Herausforderung und einem neuen Serienmörder an. Möglich ist auch, dass andere Darsteller*innen die neuen Hauptfiguren übernehmen werden.

