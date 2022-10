"The Watcher" Staffel 2: Start, Darsteller*innen, Handlung

"The Watcher" Staffel 2: Start

Am ersten Wochenende auf Netflix hat "The Watcher" in den USA die Erfolgs-Serie "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" als die meistgeschaute Serie auf dem Streaming-Anbieter abgelöst. Das ist eine enorme Leistung, wenn man bedenkt, dass Dahmer nach eigenen Zahlen zur meistgesehenen Netflix-Serie aller Zeiten gehört! Da kann es eigentlich nur eine Fortsetzung geben, oder? Eine offizielle Bestätigung gibt es vonseiten des Streaming-Anbieters nicht – und es sieht leider auch nicht gut aus für eine zweite Staffel. Denn "The Watcher" ist eine Miniserie und wurde als limitierte Serie gekennzeichnet. Diese bestehen in der Regel aus einer Staffel, in der die komplette Geschichte erzählt wird. Vielleicht überlegen sich die Verantwortlichen aber noch etwas nach dem Mega-Start der Serie.

"The Watcher" Staffel 2: Darsteller*innen

Wenn es zu einer zweiten Staffel von "The Watcher" kommen sollte, wird der Hauptcast sicherlich aus einigen uns bereits bekannten Gesichtern bestehen:

Naomi Watts als Nora Brannock

Bobby Cannavale als Dean Brannock

Mia Farrow als Pearl Winslow

Noma Dumezweni als Theodora Birch

Richard Kind als Mitch

Terry Kinney als Jasper Winslow

Henry Hunter Hall als Dakota

Isabel Gravitt als Ellie Brannock

Luke David Blumm als Carter Brannock und

und Jennifer Coolidge als Karen Calhoun

Wer aber wirklich wieder dabei sein wird in einer möglichen zweiten Staffel, wird erst kurz vor der Veröffentlichung bekannt sein.

"The Watcher" Staffel 2: Handlung

Die Serie basiert auf einer wahren Begebenheit und dem Artikel "The Haunting of a Dream House" von Reeves Wiedeman, der 2018 im New York Magazine veröffentlicht worden ist. In dem Artikel wird beschrieben, wie Maria und Derek Broaddus im Juni 2014 ihr Traumhaus kaufen. Kurz darauf erhält die Familie anonyme Briefe vom "Watcher". Nach einem ersten freundlichen Brief, der sie in der Nachbarschaft willkommen hieß, folgten zunehmend feindselige Briefe, die sich auch gegen die drei kleinen Kinder der Familie richteten. Die Broadduse fühlten sich unsicher und bat die örtliche Polizei um Hilfe, um herauszufinden, von wem die Drohbriefe stammen. Doch der Absender wurde nie gefunden. Die Serie hat die gesamte Handlung in den Episoden der ersten Staffel abgeschlossen.

Da der Fall aber noch ungelöst ist, besteht auch die Möglichkeit, dass sich eine zweite Staffel auf Theorien konzentriert, die sich danach entwickelt habe. Aber auch die Ereignisse, die danach geschehen sind, könnten die Verantwortlichen noch aufgreifen, denn in dem Fall gab es noch zahlreiche Entwicklungen. In diesem Jahr hat das New York Magazine über The Cut ein Update der Geschichte veröffentlicht und hat die neuen Bemühungen beschrieben, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Nach Angaben des Magazins reichen diese von einem freiwilligen DNA-Abstrich in der gesamten Nachbarschaft bis hin zu einer privaten forensischen Ahnenforschung der Broaddus-Familie. The Cut beschreibt auch eine neue Theorie, über einen örtlichen pensionierten Lehrer, der angeblich davon sprach, Briefe an ein Haus in Westfield (wo das Haus der Broaddus-Familie ist) zu schicken. Das Haus hat die Familie in 2019 mit einem Verlust von 400,000 Dollar verkauft. Material wäre also doch noch genügend vorhanden für eine zweite Staffel! 👀

