Netflix: "The Watcher" – zweite Staffel in Planung

"The Watcher" neue Staffel angekündigt

Die erste Staffel von "The Watcher" zog die Zuschauer*innen in ihren Bann und sitzt in einigen Ländern auch nach knapp einem Monat noch in den Top 10 der Netflix-Serien-Charts.

Kein Wunder, dass Netflix jetzt also nachlegen will und eine zweite Staffel der Mystery-Serie, die lose auf einer wahren Begebenheit basiert, bestellt. Doch wie wird es überhaupt weitergehen?

"The Watcher" Staffel 2: Was könnte passiert?

Die erste Staffel hat sich wage an dem Artikel "The Haunting of a Dream House" von Reeves Wiedeman orientiert, der 2018 im New York Magazine veröffentlicht worden ist. Die Handlung wurde mit dem Staffel-Finale abgeschlossen. Um was wird es also in Staffel 2 von "The Watcher" gehen? Die neuen Folgen könnten sich auch verschiedene Theorien, die danach in Umlauf geraten sind, konzentrieren. Eine andere Möglichkeit wäre, die Entwicklungen, die sich danach noch ergeben haben, zu zeigen. Wir sind schon ganz gespannt, für welchen Weg sich Ryan Murphy entscheiden wird! 👀

