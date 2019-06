Dagi Bee: Leni soll nicht zu GNTM!

Leni tritt ins Dagis Fußstapfen

Dagi Bee ist definitiv eine der erfolgreichsten YouTuberinnen und Instagram-Stars in ganz Deutschland. Stolze 4 Millionen Abonnenten hat die Blondine inzwischen auf der Videoplattform und auf Insta sind es sogar 5,8 Millionen Follower! Fast schon klar, dass ihre kleine Schwester Leni Mariee bei soviel Erfolg in ihre Fußstapfen treten möchte und das läuft auch ziemlich gut. Die 14-Jährige hat nämlich schon jetzt unglaubliche 4 Millionen Follower auf Instagram gesammelt und ist damit selber schon ein kleiner Social-Media-Star! Leni Mariee überholte ihre Schwester Dagi Bee sogar schon bei Tik Tok ...

Leni Mariee bei GNTM?

Außerdem ist die 14-Jährige genau in der „Germanys Next Topmodel“-Zielgruppe und könnte so hübsch wie sie ist, bestimmt in zwei Jahren dort teilnehmen. Ihre große Schwester Dagi Bee, die Leni vor kurzem blamierte, hält von der Idee eher weniger … In einem Interview verriet sie, was sie ihrer Sis raten würde, wenn diese Bock auf eine Teilnahme hätte: „Ich würde sagen: Leni, ne, mach‘s lieber nicht. Ich würde es ihr nicht empfehlen!“ Das ist eine klare Aussage! Die 24-Jährige gab zu, dass sie früher Fan von GNTM war, doch selber auch nicht mitgemacht hat. Sie sieht die Zukunft der 14-Jährigen sowieso eher woanders. Dagis Tipp: „Ich denke für sie ist es ein besserer Weg, den „normalen“ Weg zu gehen und einen Job in der Medienbranche zu machen. Aber wenn sie wirklich will, soll sie es machen!“ Echt cool, dass die Youtuberin Leni so unterstützt. #SisterPower

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: