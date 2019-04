Dagi Bee: Dreht sie endlich wieder ein Video mit Bibis Beauty Palace?

Dagi Bee: Schwärmt von Bibis Beauty Palace Baby

Es war wohl die Überraschung des Jahres. Dagi Bee (24) und ihr Exfreund LionT (26) haben sich tatsächlich getroffen und ein gemeinsames Video aufgenommen. Darin haben sie die Fragen ihrer Fans beantwortet. Natürlich wurde das Ex-Paar auch auf Bibi Claßens (26) Sprössling Lio angesprochen. Die neugierigen Follower wollten wissen, ob Dagi und LionT das Baby bereits gesehen haben. Dagi antwortete voller Freude: "Ich habe ihn schon gesehen und der ist so süß. Der Name ist richtig schön. Ich glaube, der stand auch auf meiner Babynamensliste." Zwar ist laut eigener Aussage noch keine Babyplanung mit Mann Eugen Kazakov (24) in Sich, jedoch kann man sich schon einmal vorab ein paar Gedanken machen.

Bibis Beauty Palace & Dagi Bee: Reunion auf YouTube?

Das Video wurde auf LionTs Channel bereits 255.861 angeklickt und auf Dagis unglaubliche 713.186 aufgerufen. Es hagelte zahlreiche Kommentare darunter auch einige über Bibi. Ein User schrieb unter das Video: "Wer wartet auch noch immer auf ein Video von Bibi und Dagi?". Daraufhin kommentierten andere Fans voller Zuversicht: "Ich glaube, dass kommt auch noch... Nur abwarten" und "Ja voll". Wir sind gespannt, ob die Wünsche der Fans in Erfüllung gehen und halten euch auf dem Laufenden.

