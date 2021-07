"Cruel Summer": Neue Serie mit heftiger Überraschung für Fans! 

"Cruel Summer": Das erwartet euch in der neuen "Amazon Prime"-Serie

Eine Serie, die ihr euch diesen Sommer definitiv auf die Watchlist schreiben solltet: "Cruel Summer". In den Hauptrollen sehen wir Olivia Holt als Kate Wallis und Chiara Aurelia als Jeanette Turner. Produziert wird die "Amazon Prime"-Serie übrigens von Hollywood-Star Jessica Biel. Das Besondere: Die Geschichte erzählt von drei Sommern in den 1990er Jahren und jede Folge wird dabei aus einer anderen zeitlichen Perspektive erzählt. Als wäre das nicht schon verworren genug, hat es auch die Story richtig in sich. Die beliebte Teenagerin Kate Wallis verschwindet plötzlich und keine*r weiß, wo sie hin ist. Während ihrer Abwesenheit macht Außenseiterin Jeanette eine krasse Wandlung durch und entwickelt sich zu einem der beliebtesten Mädchen der Stadt. Im exklusiven BRAVO-Interview hat Jeanette-Darstellerin Chiara Aurelia verraten: "Was ich gelernt habe und auch jeder anderen jungen Frau empfehlen würde: Seid selbstbewusst und bleibt euch selbst treu. Denn normalerweise, wie man bei Jeanette sehen kann: Je mehr sie versucht, sich zu verändern und je mehr sie versucht, eine andere Person zu sein, desto mehr entfernt sie sich von den Dingen, die sie so besonders machen." Schon mit "Panic" schaffte es Amazon Prime zu überzeugen, "Cruel Summer" soll an diesen Erfolg anschließen.

So überraschend wird das Ende von "Cruel Summer"

In "Cruel Summer" erwartet euch am Ende von Staffel 1 ein heftiger Plot-Twist und viele Überraschungen. Denn während die ganz Stadt versucht herauszufinden, was mit Kate passiert ist, muss auch Kate mit den Konsequenzen ihrer Verwandlung leben. Am Ende der Amazon Prime Serie wartet eine so überraschende Wendung auf euch, dass euch sicher die Kinnlade runterfallen wird. Zumindest ging es so auch Hauptdarstellerin Chiara Aurelia: "Das Ende ist SO verrückt. Es ist sehr zufriedenstellend und verworren. Ich war super aufgeregt, als ich es irgendwann herausgefunden habe – übrigens sehr spät bei den Dreharbeiten, als wir an Folge 8 gearbeitet haben! Das selbst erst im Laufe der Dreharbeiten zur Serie herauszufinden, hat mich vermutlich genauso umgehauen, wie alle anderen Zuschauer." Na, wenn das mal kein Versprechen ist? Am 6. August startet die Pschothriller-Serie endlich auf Amazon Prime Video – dick im Kalender markieren!

