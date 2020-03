Instagram: Neues Feature wegen Corona

Nachdem Instagram sich bereits aufgrund der Corona-Krise zu dem drastischen Schritt entschieden hat, ihre Daten zu drosseln, sind sie weiterhin am überlegen, wie sie Menschen in der aktuellen Situation unterstützen können. Dieses neue Video-Feature, soll uns von zu Hause aus den Kontakt zu unseren Freunden erleichtern und uns so ermöglichen, weiterhin mit ihnen im Austausch zu bleiben.

Instagram: Mit „Co-Watching" gemeinsam Accounts und Beiträge ansehen

Die aktuelle Situation aufgrund des Corona-Virus ist für und alle sicherlich nicht einfach. Dinge, die für uns immer selbstverständlich waren, fallen plötzlich weg und wir müssen uns erst einmal alle neu sortieren. Dazu zählt natürlich auch der Kontakt zu unseren Freunden, der immer mehr eingeschränkt wird. Dass diese Maßnahmen sinnvoll sind, darüber sind wir uns sicherlich alle einig. Damit wir aber auch weiterhin in Kontakt mit unseren liebsten sein können, ist Instagram ständig an der Entwicklung verschiedensten neuen Funktion. Co-Watching setzt jetzt genau dieses Verlangen um: Mit dem neuen Feature können wir über Video-Chat miteinander sprechen und nun zusätzlich dazu auch noch gemeinsame Accounts und Beiträge anschauen. Klingt mega, oder?

So sieht die neue Funktion bei Instagram aus Instagram

Instagram: So funktioniert das neue Feature

Um die Funktion nutzen zu können, musst du in deine Direct Messages gehen und einen privaten Chat auswählen. Klicke anschließend auf das Video-Symbol und verbinde dich mit einer Person. Wenn diese Person deinen Anruf angenommen hat, seid ihr direkt per Video verbunden. Nun habt ihr die Möglichkeit euch gegenseitig Instagram-Post und Videos zu schicken und seid live dabei, wenn der andere darauf reagiert. Fühlt sich also fast so an, als würdet ihr nebeneinandersitzen und wie immer über verschiedene Instagram-Inhalte sprechen. ☺️ Eine Funktion die uns ein Stück unseres normalen Lebens zurückgibt. Cool, oder? Das Beste daran: Du kannst sie ab sofort nutzen! Also nichts wie los…

