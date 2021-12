Corona: Böllerverbot beschlossen! Was nicht mehr erlaubt ist

+++EILMELDUNG+++

Auf der Ministerpräsidenten Konferenz vom 2. Dezember werden neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Darunter: Böllerverbot an Silvester 2021!

Die unionsgeführten Länder hatten ein Böllerverbot an Silvester und an Neujahr gefordert - dem wurde nun entsprochen, berichtet BILD.

Böllerverbot bundesweit beschlossen

Im neuen Verordnungsentwurf heißt es: "Am Silvestertag und Neujahrstag wird bundesweit ein An- und Versammlungsverbot umgesetzt. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird in diesem Jahr generell verboten und vom Zünden von Silvesterfeuerwerk generell dringend abgeraten, auch vor dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems."

Das Bundesland Sachsen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte den Vorschlag eingebracht, um die Krankenhäuser zu entlasten, weil das Böllern eine hohe Verletzungsgefahr birgt.

Bereits vor einem Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie ein bundesweites An- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr sowie ein Verkaufsverbot für Feuerwerk vor dem Jahreswechsel beschlossen.

Wichtig: Die neue Beschlussvorlage ist noch nicht mit den SPD-geführten Bundesländern abgestimmt.

