Charlie Sheen: 17-jährige Tochter feiert und raucht, wie Papa!

Charlies Tochter Sami

Sami Sheen (geboren am 9. März 2004) ist die Tochter von „Two And A Half Men“ Legende Charlie Sheen. Ihre Mutter ist Denise Richards, die Ex-Frau von Charlie – ebenfalls Schauspielerin und auch Model. Erst vor einigen Wochen schockte die 17-Jährige alle Fans, nachdem sie auf TikTok behauptete bei Denise unter Missbrauch und tagelangem Essensentzug hatte leiden müssen.

Quellen zu Folge, hatte die 17-Jährige schlicht keine Lust auf die Regeln ihrer Mutter und kommt mit ihrem – sagen wir mal – entspannteren Dad viel besser klar. Mittlerweile wohnt sie auch bei ihrem Vater Charlie Sheen. Und sie liebt das Leben bei ihrem Dad. Denn die beiden scheinen sich sehr ähnlich zu sein!

Was macht Charlies Tochter?

Sami hat nach eigenen Aussagen die High-School „geschmissen“, verfolgt auch – wie es aussieht – keine weitere Ausbildung. Die 17-Jährige wünscht sich offensichtlich eine Karriere im Entertainment Geschäft.

Auf ihrem TikTok Channel folgen Sami rund 80.000 Fans. Auf Instagram 32.000 Menschen. Auf einem Shop verkauft sie erschwingliche sexy Klamotten, inklusive Crop-Tops und Unterwäsche.

Wilder Lebensstil wie Charlie

Vor allem scheint Sami in Sachen Party und Lifestyle nach ihrem für Skandale bekannten Dad zu kommen. Bilder und Videos zeigen die 17-Jährige tätowiert, beim Rauchen, Trinken (obwohl natürlich nicht sicher ist, dass sie Alkohol trinkt, der in den USA ab 21 Jahren erlaubt ist) und Party machen.

Die beliebteste Pose: der F**k-Finger.

Klingt wild – allerdings (noch) nicht so wild, wie ihr Dad Charlie…

Charlies Jugend

Wie Sami ist auch Charlie das Kind eines berühmten Schauspielers. Sein Dad ist Martin Sheen („The Amazing Spider-Man“, „Catch Me If You Can”). Charlie hatte in seiner Jugend wie seine Tochter heute auch kein Interesse an der Schule, wurde kurz vor seinem Abschluss wegen schlechter Noten und wiederholter Abwesenheit rausgeworfen.

Mit 18 startete er seine erfolgreiche Schauspiel-Karriere – der absolute Höhepunkt sollte „Two And A Half Men“ sein. Ein Erfolg, an den der Star seit seinem Rauswurf in der achten Staffel nicht mehr anknüpfen konnte.

Sei Privatleben war ebenso von Höhen und Tiefen geprägt. Wilde Beziehungen, Drogen- und Alkohol-Eskapaden, sogar eine Überdosis, die einen Schlaganfall zur Folge hatte, hat Charlie bereits hinter sich. Außerdem ist der Star HIV-positiv getestet.

