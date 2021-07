Eminem: Was hält er vom sexy Instagram Profil seiner Tochter?

Hailie Jade – So lebt die Tochter von Rap Superstar Eminem

Hailie Jade, 25 Jahre jung, bildhübsch – und Instagram Star mit über 2 Millionen Abonnenten. Sie posiert im Bikini, wirbt unter anderem für große Marken und Konzerne wie Puma und trinkt gern Cocktails auf der Veranda. Hailie ist eine typische Influencerin, mit einem perfekten Instagram Profil einem tollen Body, sie ist immer perfekt geschminkt, und trägt nur trendy Klamotten. Doch die 25-Jährige ist mehr als das: Hailie ist die Tochter von Rap Ikone Eminem.

Eminem: kein Held für Frauen

Der Rap Superstar ist bekannt für seine harten Lyrics, die gern und oft gegen Frauen gingen/gehen. So disste er in seinen Tracks Kolleginnen wie Lana Del Rey, Mariah Carey, Christina Aguilera, Britney Spears, Lady Gaga, Miley Cyrus, Iggy Azalea, Kim Kardashian – und natürlich auch Hailies Mutter Kim Mathers. Im Fokus standen dabei sexuelle Gewallt und – natürlich – jede menge frauenfeindlicher Schimpfwörter. Auch wenn Fans, Freunde und Kollegen*innen Eminems Zeilen mit „Kunst“ oder „Kritik an der Gesellschaft“ erklären wollen – einen Award als Frauenrechtskämpfer wird Eminem wohl erst nicht gewinnen.

Klicktipp:

Die erfolgreichsten Deutsch Rap-Stars!

Eminem: wie denkt er über die sexy Instagram Karriere seiner Tochter?

Für viele passen die beiden Welten – harter Rapper, der gern über Frauen und Oberflächlichkeit herzieht und das perfekte Insta-Life – nicht zusammen. Und einige Kommentare unter Hailies Insta Postings spiegeln genau das wieder. „Lösch dein Foto sonst disst dein Dad wieder irgendwelche Leute“ oder „Vorsicht was ihr schreibt, Em ist überall“.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wie denkt der Rap Dad wohl also über das sexy Profil seiner Tochter? Respektiert er Hailies Karriere zwischen Beauty Tutorials und „Outfit oft he Day“-Postings? Offensichtlich tut er das! In einem seiner sehr seltenen Interviews gestand der Rapper „Sie macht das toll und ich bin stolz auf sie.“ Neben ihrer Influencer Karriere hat Hailie außerdem einen Abschluss in Psychologie an der Michigan State University. Ob sie ihre Webstar Karriere weiter vorantreiben wird? Da ist sich die 25-Jährige selbst noch unsicher. Auf Twitter schreibt sie: „Ihr habt mich aufwachsen sehen. Ich wollte nie im Rampenlicht stehen – und will es noch immer nicht. Ich mag mein Leben ruhig und privat.“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wenige Tage später folgt ein Werbepost für Puma… So ganz scheint sich Hailie ihrer beruflichen Zukunft also nicht sicher zu sein. Aber egal, wie sie sich entscheidet, Papa Eminem scheint hinter jeder ihrer Entscheidungen zu stehen…

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->