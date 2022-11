"Celebrity Hunted"-Stars verraten im Interview, was bei der Amazon Prime Serie wirklich abgeht

„Die Fortbewegung. Also von A nach B zu kommen, ohne erwischt zu werden und ohne die Regeln zu brechen“, verriet Diana. Die Stars bei "Celebrity Hunted" haben immer einen Weg finden müssen, unter dem Radar zu bleiben. Mit dem eigenen Auto zu fahren, wäre hier keine Option gewesen. Die Hunter hätten sie sonst in Nullkommanichts aufspüren können. „Das Kalkulieren und über jeden Schritt nachdenken hat mich ein bisschen getriggert. Jede Bewegung hat einen anderen Effekt und wir mussten einfach die ganze Zeit aufpassen“, ergänzte Melisa.

„Es war schon sehr ungewohnt. Normalerweise filmen wir ja sonst mit dem Handy und dann wissen wir, wann wir gefilmt werden, wie wir gefilmt werden, was wir sagen und sonst was. Jetzt wurden wir aber durchgehend, 10 bis 12 Stunden am Stück, gefilmt. Und wir mussten durchgehend präsent sein, viel reden und erklären. Das war schon anstrengend“, erzählte Diana. „Auch ein so großes Kamera-Team um sich herum zu haben, war am Anfang ungewohnt. Aber das Team war klasse und wir haben uns alle gut verstanden“, fügte Melisa hinzu. Mit einigen aus dem Team stehen die beiden auch heute noch im Kontakt.

BRAVO: „In eigenen Worten zusammengefasst. Worauf können sich die Zuschauer*innen freuen?“

„Ganz viel Adrenalin, Herzklopfen, Aufregung und sehr viel unerwartete Dinge. Es wird sehr viele neue Wendungen geben, einiges, was man nicht erwartet hat. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen“, so Diana.

