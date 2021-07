Cardi B Shitstorm: Diamanten statt Spielzeug für 3-jährige Tochter

Cardi B und Offset verwöhnen Tochter Kulture zum Geburtstag mit Diamanten statt Spielzeugen

Cardi B ist mit Hits wie "Bodack Yellow" und "Wap" nicht nur weltberühmt, sondern auch sehr reich geworden. Doch das war nicht immer so: Früher wuchs sie in ärmlichen Verhältnissen auf und bis heute muss sie ihre harte Stripper-Vergangenheit immer wieder verteidigen. Heute führt sie ein Leben voller Luxus und Glamour zusammen mit ihrer kleinen Familie: Rapper Offset und Tochter Kulture, die sogar einen eigenen Instagram-Account hat. Kulture feierte kürzlich ihren 3-jährigen Geburtstag und bekam von ihren Eltern ein paar krasse Geschenke: Von Mama Cardi gab es eine Kette für ca. 150.000 Dollar und Papa Offset besorgte eine Uhr für 250.000 Dollar. So viel Luxus für eine 3-Jährige sorgt für einen heftigen Shitstorm. Im Internet häufen sich Kommentare wie: "Du verdirbst deine Tochter", "Ich hoffe, dass du genauso viel Geld in ihre Bildung investierst", "Ich habe noch nie ein Spielzeug für dieses Kind gesehen" und viele mehr. Der Shitstorm wurde so groß, dass sich Cardi B selbst zu Wort meldete …

Cardi B wehrt sich gegen Shitstorm wegen Luxus-Geburtstag

Diamanten statt Spielzeuge? Cardi B erklärte in einem Tweet, warum sie und Offset ihre Tochter mit so wertvollen Geschenken überhäufen: "Wenn dein Kind Eiscreme zum Abendessen will, bekommt es dann Eiscreme zu Abendessen? Mein Baby ist überaus verwöhnt mit Spielzeugen und hat eine ausgezeichnete Bildung. Wenn Mama und Papa fly sind, dann sind es auch meine Kinder. Ver*ammt, ich sehe fly as f*ck aus und mein Kind etwa nicht?"

Die Rapperin hat gar keine Lust darauf, sich als schlechte Mutter darstellen lassen und sagt den Neidern klipp und klar, was sie denkt. Außerdem hat sie noch einen anderen Beweggrund für ihr Verhalten: "Hört zu, ich lasse meine Kindheitsträume durch meine Tochter wahr werden." Doch muss man sowas posten? Auch darauf hat Cardi B eine Antwort: "Ja, warum nicht? Prinzessinnen Partys, unendlich viele Spielzeuge, Urlaube und Pools. Mein Kind liebt den Pool und ich habe einen Pool in meiner gesamten Kindheit vielleicht 5 Mal gesehen. Cornflakes in verschiedenen Geschmacksrichtungen und nicht nur Rosinenkleie." Wegen ihrer eigenen Kindheit achtet Cardi B extrem darauf, dass es ihrer Tochter Kulture an nichts fehlt.

