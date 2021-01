Cardi B lässt sich mehrmals die Woche auf Corona testen

Auf Twitter hat Cardi B, die auf OnlyFans richtig viel verdient, ihre Fans wissen lassen, dass sie und ihr Team sich viermal die Woche auf Corona testen lassen. Dafür zahlt sie jedes Mal 250 Dollar! 😱 Ob es jetzt pro Person oder insgesamt pro Testdurchgang so viel kostet, ist dabei nicht klar. Aber die Rapperin zahlt mindestens 1000 Dollar für Corona-Tests jede Woche! Die regelmäßigen Tests scheinen sich aber wirklich zu lohnen, denn Cardi B gehört bisher noch nicht zu den Stars, die sich mit Corona infiziert haben.

Cardi B will auf Nummer sicher gehen

Normalerweise ist es in Amerika kostenlos sich auf Corona testen zu lassen, aber nur in einer Arztpraxis. Sobald es für die Arbeit ist und mehrere Leute in ihrem zu Hause getestet werden, muss man bezahlen. Die Corona-Tests sind aber nicht nur für die gesundheitliche Absicherung, sondern auch eine rechtliche Notwendigkeit. Denn wenn sich jemand bei einem von Cardi B's Terminen mit Corona infizieren würde und nicht getestet wurde, könnte sie sogar verklagt werden! Mit ihrem Tweet, in dem sie schrieb, wie viel sie jede Woche für das Testen zahlt, wollte sie darauf aufmerksam machen, dass ihr die privaten Corona-Tests wie ein neues Business vorkommen, um noch mehr Geld zu verdienen. Aber egal, was hinter den hohen Preisen liegt, das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben!

