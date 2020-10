Offset wird von Polizei festgenommen

Samstagabend wurde Offset in Beverly Hills vor den Augen seiner Frau Cardi B festgenommen. Das ist der Grund: Als der Rapper an einer Kundgebung von Donald Trump-Anhängern vorbeifuhr, soll er aus seinem Auto heraus mit einer Waffe herumgefuchtelt haben. Offset wurde von den Polizeibeamten aufgefordert, den Motor auszuschalten und aus seinem Auto zu steigen. „Ihr zeigt mit einer Waffe auf mich! Ich werde das nicht machen, weil ihr eure Waffen draußen habt. Ich bin nicht in der Lage meine Hände vom Lenkrad zu nehmen“, entgegnet Offset. Nach kurzer Zeit öffnen die Polizisten gegen den Willen des Rappers die Autotür und Offset steigt aus dem Wagen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Youtube deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Cardi B setzt sich für Offset ein

Währenddessen redet Cardi B lautstark auf die Polizeibeamten ein, um Offset zu verteidigen: „Warum zeigt ihr mit einer Waffe auf ihn? Das ist verrückt! Mein Ehemann ist nicht bewaffnet!“ Doch es hilft alles nichts. Der Rapper wird festgenommen, mittlerweile wurde er aber schon wieder frei gelassen. Ein offizielles Statement der Polizei gibt es nicht, Offset bedankte sich jedoch bei seinen Fans und wünschte ihnen Frieden und Sicherheit. Erst im September hat Cardi B die Scheidung von Offset eingereicht, doch nach nur einen Monat scheinen die beiden doch nochmal zu versuchen, ihre On-Off-Beziehung zu retten.

Wenn du ein Fan von Cardi B bist, kannst du hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 in der Kategorie "Hip-Hop international" für sie abstimmen!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->