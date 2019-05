Cardi B: Check hier den 80.000 Dollar Schmuck für ihr Baby

Cardi B: Queen of Bling

Cardi B ist dafür bekannt, dass sie „ab und zu“ mit ihrem Reichtum protzt. Erst kürzlich gab sie zu, dass sie 300.000 Dollar im Monat ausgibt! Erfahre hier wofür … Die Rapperin, die in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, machte vor einiger Zeit Schlagzeilen, weil sie während ihrer Stripper-Zeiten Männer unter Drogen setzte und ausraubte, um sich finanziell über Wasser zu halten. Heute wird ihr Vermögen auf rund 8 Millionen Dollar geschätzt! Ihr Geprotze rechtfertigt Cardi mit der Aussage: „Ja, ich protze, weil ich ich mir den Arsch aufreiße um das alles haben zu können, was ich habe!“

Baby bekommt 80.000 Dollar Schmuck

Jetzt hat es die Rapperin aber mal wieder auf die Spitze getrieben. In ihrer Insta-Story offenbart sie ein funkelndes Diamant-Armband am Handgelenk ihrer Tochter Kulture. Davon hat die Kleine noch acht (!) weitere bekommen, sowie mehrere Ohrringe in Silber, Gold und Rosé-Gold – unglaublich! Ob ein zehn Monate altes Baby so etwas wirklich braucht? Auch Fans sind eher weniger begeistert von dem Geprolle der 26-Jährigen und schreiben Kommentare wie: „Viele deiner Fans wissen nicht, woher das Geld für das nächste Abendessen kommen soll, während dein Baby neun Diamanten-Ketten haben muss.“ Die Queen of Bling scheint auf die Meinung der anderen aber zu pfeifen und rechtfertigt sich mit den Worten: „Wenn ich voller Diamanten hänge, dann soll meine Tochter das auch haben. Ich verwöhne mein Baby einfach gerne!“ Alles klar Cardi …

