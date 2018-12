Capital Bra: Zweiter Versuch bei Helene Fischer

Dass Rapper Capital Bra voll auf Schlager-Star Helene Fischer steht, wissen wir mittlerweile. Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen will er sie jetzt trösten!

Capital Bra: Er tröstet Helene Fischer

Nachdem Schlager-Sängerin Helene Fischer (34) gestern Abend ganz offiziell die Trennung von ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen (37) verkündete, bekam sie von vielen Promis süße Nachrichten und Unterstützung zugesichert. Darunter auch: Ihr größter Fan in der deutschen Rap Szene – Capital Bra (24)! Der "Berlin Lebt"-Star postete in seiner Instagram-Story jetzt einen Screenshot von einer Nachricht, die er Helene nach ihrem Trennungs-Statement bei Instagram schrieb. Sieh selbst:

Das postete Capital Bra am Donnerstag in seiner Instagram-Story Instagram

Capital Bra: So will er Helene Fischer helfen

Nachdem Capital Bra scheinbar online in einem Artikel gelesen hat, dass seine große Liebe Helene Fischer nicht mehr mit ihrem langjährigen Freund, Schlager-Sänger Florian Silbereisen, zusammen ist, schrieb er ihr sofort bei Instagram. Neben dem Angebot, sie zu trösten, will er sie mit netten Worten und Komplimenten wieder aufbauen und erlaubt sich am Ende noch einen kleinen Scherz: "Er ist nicht wegen Geld gegangen" ist eine Anspielung auf den Songtext aus Capis Nummer-Eins-Hit "Für Euch Alle" feat. Bushido und Samra.

Capital Bra: Nächstes Angebot an Helene Fischer

Es ist nicht das erste Mal, dass Capital Bra in die Instagram-DMs von Helene Fischer slidet. In den vergangenen Monaten versuchte der Rapper immer wieder, ein Feature mit der Sängerin zu bekommen und erzählte in Interviews und auf Instagram ständig, wie toll er die Blondine findet. Sie ließ das bisher aber völlig kalt. Oh no! Der Berliner scheint nicht ihr Typ zu sein – denn keines seiner Angebote nahm die Musikerin an. Stattdessen ist sie mittlerweile mit einem ihrer Tänzer zusammen und scheinbar auch ziemlich glücklich. Trotzdem: Capital Bra gibt nicht auf! Eins ist sicher – Falls in ihrer neuen Beziehung mal etwas schief gehen sollte, kann Capital Bra Helene Fischer ganz bestimmt gut trösten … Übrigens: Der Bratan ist auf dem Titel der neuesten BRAVO! Im Heft erfährst du, wieso es gerade so einen Hype um deutschen Rap gibt – unbedingt auschecken!

Check hier die Lieblings-Hits aus der Redaktion:

Das könnte dich auch interessieren: