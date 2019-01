Capital Bra verlässt EGJ

Capital Bra trennt sich von Bushido

In einem Instagram-Video verkündete Capital Bra am Dienstagabend, dass er EGJ, das Label von Bushido, verlassen wird. In dem Video sagt der Nummer-Eins-Rapper: "Das hier ist kein Promo-Move, das hier ist ganz traurig. Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Label-Boss mit der Polizei arbeitet. (…) Jetzt scheißt er Leute an, die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für sowas. Es ist traurig, was dieser Mann dem Team hier angetan hat. (…) Die Polizei ist jetzt dein Team!"

Samra schreibt Bushidos Texte

In dem Video erklärt der 24-Jährige auch, dass Rapper Samra Bushidos Texte geschrieben hat. Dies ist nicht das erste Mal, dass dem Ersguterjunge-Chef vorgeworfen wird, seine Texte nicht selbst zu schreiben. So sollen auch Kay One und Shindy für einen Großteil seiner Texte verantwortlich gewesen sein.

