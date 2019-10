Auch Internet-Star Cameron Dallas macht gerade eine wilde Zeit durch. An Silvester 2018 wurde er in seinem Hotel eine Schlägerei verwickelt! Als Konsequenz rückte die Polizei an und nahm den 24-Jährigen fest. Im August 2018 dann die Auflösung: Cameron Dallas ist drogenabhängig! 😲 Seinen Fans beichtete er: "Ich bin gerade in einer Entzugsklinik und bekomme Hilfe gegen meine Sucht, Angstzustände, Depressionen und eine Menge anderer Sachen, Familientrauma." Der Arme …