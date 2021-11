Bushido: die herzzerreißenden Bedeutungen seiner Baby Namen

Komplizierte Schwangerschaft

Wochenlang mussten Rapper Bushido und seine Frau Anna Maria Ferchichi um ihre Kinder bangen. Denn die Schwangerschaft mit den Drillingen war alles andere als unkompliziert.

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT

Das ist die jüngste Familie der Welt! 👶🏻

Wer ist der/die beste Rapper*in Deutschlands? VOTE beim BRAVO Otto 2021

Black Friday steht vor der Tür! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon!*

Nach eigenen Aussagen und vielen Postings auf den sozialen Medien machte sich das seit 2012 verheiratete Paar Sorgen um das Leben der ungeborenen Babys.

Happy End

Am 11. November dann das Happy End. Um 12:33 Uhr wurden die drei Mädchen per Kaiserschnitt in der Charité Berlin im Minutentakt auf die Welt geholt. „Ich bin überwältigt und freue mich mehr denn je“, schreibt Bushido auf Instagram.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Glückwünsche seiner Community sind dem Star sicher.

Was bedeuten die Namen der drei Babys?

Die drei Mädchen tragen die Namen:

Leonora

Naima

und Amaya!

Wunderschöne Namen für drei kleine Mädchen. Doch hinter den schönen Klängen stecken auch bewegende und herzzereißende Bedeutungen. Kein Wunder, angesichts der Probleme die die drei Mädchen schon längst vor ihrer Geburt durchmachen mussten.

Leonora – Gott ist mein Licht

Der Name Leonora stammt von Eleonore. Der Name kann aus dem arabischen abgeleitet werden und hat die Bedeutung ist „Gott ist mein Licht“. Aus dem germanischen abgeleitet ist die Bedeutung von Leonore „die Fremde“.

Naima – Die Liebenswürdige

Naima ist ebenfalls ein arabischer Name und steht für „die Liebenswürdige“ oder „die Sanfte“. Abgeleitet werden kann der Name aus dem Hebräischen, wo „noomi“ für „angenehm“ und „liebenswürdig“ steht.

Amaya – geliebte Tochter

Der Ursprung des Namens Amaya liegt in Bolivien / Südamerika. Dort bedeutet Aymara „geliebte Tochter“. Dennoch gibt es natürlich auch diesen schönen Namen im arabischen, wo er für „die Niedliche / Zarte“ steht. Auf Baskisch bedeutet es „Ende“ – War die Süße etwa die letzte Maus, die auf die Welt geholt wurde?

Hier gibt's noch mehr wunderschöne und ungewöhnliche Baby Namen der Stars

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->