Jason Derulo ist Papa: So verrückt ist der Baby-Name

Jason Derulo ist Vater geworden und hat einen ganz außergewöhnlichen Namen für sein Baby

Es gibt neue Baby-News: Jason Derulo ist Papa geworden! Der Sänger und seine Freundin Jena Frumes haben einen gesunden Sohn in ihrem Leben. Am 8. Mai 2020 erblickte ihr kleiner Schatz das Licht der Welt und vor einigen Stunden verkündeten die frisch gebackenen Eltern die News der Geburt.

BABYS 2020/2021: DIESE STARS SIND SCHWANGER

Die erste Woche haben sie ganz privat mit ihrem neuen Glück verbracht. Schatz ist übrigens sehr wörtlich gemeint, denn Jena und Jason Derulo haben sich einen ziemlich außergewöhnlichen Namen für ihr Baby ausgesucht: Jason King Derulo. Schon ein bisschen verrückt, aber irgendwie süß und es passt zu dem Paar. Auf Instagram postete Papa Jason Derulo ein süßes Video dieser aufregenden Erfahrung und schreibt dazu: "Der glücklichste Tag meines Lebens, als ich unseren Sohn (Jason King Derulo) nach Hause bringen konnte. Er ist so ein Glückspilz, eine so starke, liebevolle und heldenhafte Mutter wie Jena zu haben."

Jason Derulo ist Papa: Sein neues Leben mit Baby

In dem Video sieht man, wie sehr Jason Derulo in seiner Rolle als Papa aufgeht. Auch Mama Jena Frumes postete eine Bildergalerie der ersten Woche als Familie auf ihrem Instagram-Profil und schreibt dazu: "Ein kleiner Einblick in meine erste Woche mit unserem gesunden, gutaussehenden kleinen König. Das Leben hat jetzt so viel mehr Bedeutung und ich bin so dankbar. Ich bin so, so, so verliebt in diesen kleinen Jungen. Er ist alles, was ich gebraucht habe, ohne es vorher zu wissen. Ich liebe dich für immer @jasonderulo." Wir freuen uns riesig für die frisch gebackenen Eltern und wünschen Jena und Jason nur das beste mit ihrem kleinen König. Das ist übrigens schon die zweite Baby-News in kürzester Zeit, auch Loredana hat Fans kürzlich mit ihrem zweiten Baby überrascht.

