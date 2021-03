Jason Derulo wird Papa!

Jason Derulo teilt sein Privatleben regelmäßig auf Social Media

Lustige TikTok-Videos oder private Einblicke auf Instagram – die Fans von Jason Derulo lieben ihn dafür, an seinem Leben teilhaben zu können. 44 Millionen Menschen auf TikTok und fast 8 Millionen Menschen auf Instagram verfolgen seine Posts regelmäßig. So teilt er immer wieder Fotos und Videos aus seiner Luxus-Villa in Los Angeles und lässt uns alle neidisch werden. Die Einblicke in sein Leben sind manchmal so privat, dass Instagram sie löschen muss. Auf einem Bild, dass er auf Insta teilte, zeichnet sich in seiner Boxershorts deutlich sein bestes Stück ab 🙈. Auch Model-Freundin Jena Frumes lässt ihre Fans auf Insta und TikTok an ihrem Leben teilhaben. Von Beauty-Tipps bis süßen Couple-Videos ❤️ ist hier alles dabei.

Diese Stars sind schwanger!

Jason Deulo und Jena Frumes: so verkünden sie die Schwangerschaft

Die beiden lernten sich kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitnesstudio kennen und sind seither unzertrennlich. Nun folgt die große Ankündigung: Das Paar erwartet ihr erstes Baby 💞. Das Model teilt ein Foto, auf dem Jason Derulo sie liebevoll von hinten umarmt und den runden Bauch hält, mit den Worten „Mom & Dad 🤍🍃👶🏽“. Der Sänger postet ein romantisches Video der beiden und küsst liebevoll den Babybauch seiner Freundin. Dazu schreibt er „Ich könnte mich nicht noch mehr auf dieses neue Kapitel in unserem Leben freuen“ 🥺. In den nächsten Tagen wollen die beiden verkünden, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Wir sind gespannt! 🤩