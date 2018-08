BTS: So geil wird ihr neues Album "Love Yourself: Answer"!

Diesen Freitag erscheint endlich das neue Album von BTS "Love Yourself: Answer" – doch schon jetzt gibt es erste Infos zu den Songs:

BTS: Neues Album "Love Yourself: Answer" kommt!

Seid ihr bereit für neues von BTS A.R.M.Y.? Wir schon! Am 24. August erscheint das neue Album "Love Yourself: Answer" der berühmten K-Pop Band. Schon jetzt ist bekannt, dass das Album in zweigeteilt wird und 25 Songs beinhaltet! Es wird sowohl neue Titel, wie “Trivia: Just Dance,” “Trivia: Love,” “Trivia: Seesaw,” “I’m Fine,” “IDOL” und “Answer: Love Myself", aber auch alternative Versionen von Hits wie “DNA,” “Fake Love” und “Mic Drop (Steve Aoki Remix)” zu hören geben. Außerdem werden die Bangtan Boys ab dem 25. August auch auf weltweite "Love Yourself World Tour" gehen. Am 16. und 17. Oktober spielen sie sogar zwei Konzerte in Berlin! Falls ihr V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope unbedingt live sehen wolltet, müssen wir euch leider enttäuschen: Die Tickets für ihre Konzerte in Deutschland waren in kürzester Zeit ausverkauft. Viele Fans haben auf Grund der hohen Nachfrage auf Zusatzshows gehofft, doch die wird es wohl vorerst nicht geben.

BTS veröffentlichen Tracklist zu "Love Yourself: Answer"

Am Wochenende gab es jedoch eine ganz besondere Überraschung für alle Fans der Bangtan Boys: Auf dem Twitter-Kanal ihrer Agentur haben sie endlich die komplette Tracklist des neuen Albums "Love Yourself: Answer" veröffentlicht. Hier sind die Songs:

Side A:

1.Euphoria

2. Trivia: Just Dance

3. Serendipity (Full Length Edition)

4. DNA

5. 보조개 (Dimple)

6. Trivia: Love

7. Her

8. Singularity

9. FAKE LOVE

10. 전하지 못한 진심 (The Truth Untold, Feat. Steve Aoki)

11. Trivia: Seesaw

12. Tear

13. Epiphany

14. I’m Fine

15. IDOL

16. Answer: Love Myself

Side B:

17. Magic Shop

18. Best Of Me

19. Airplane

20. 고민보다 Go (Go Go)

21. Anpanman

22. MIC Drop

23. DNA (Pedal 2 LA Mix)

24. FAKE LOVE (Rocking Vibe Mix)

25. MIC Drop (Steve Aoki Remix) [Full Length Edition]

Viele Fans haben gehofft, dass auf dem neuen Album auch der Song mit Shawn Mendes zu finden sein wird – leider vergeblich. Doch, wenn man sich die Terminkalender der Stars anschaut, ist das auch kein Wunder. Vermutlich hatten die Musiker bisher noch keine Zeit sich zu treffen. Fakt ist: Ab Freitag können wir ganze 25 Songs von BTS hören – zum Glück ist das Wochenende lang, da bleibt genug Zeit die Songs in Dauerschleife und ohne Unterbrechung zu hören! K-Pop Love <3