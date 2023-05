BTS: Neue Musik – trotz Band-Pause!

Am Freitag überraschten Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga und V die ARMY mit einem brandneuen Song! Ihr Song "The Planet" ist der erste Song von BTS im Jahr 2023 – und Spoiler-Alert – wird wohl auch der einzige bleiben. Auf mehr neue Songs der gesamten Band sollten sich Fans also keine Hoffnung machen. Den Song steuerten sie zum Soundtrack einer neuen südkoreanischen Serie ("Bastions") bei. Wir müssen also wahrscheinlich bis 2025 warten, bis wir weitere Songs der Band zu hören bekommen. Bis dahin liefern sie aber mit ihren Solo-Veröffentlichungen aber genug Content, um die Zeit zu überbrücken. 😊