BTS “Memories of 2020”: Videos verwirren Fans

„BTS – Memories of 2020“ ist ein wahr gewordener Traum für jeden Fan der Boyband aus Südkorea! Welchen Weltrekord die Jungs mit ihrem DVD-Set wohl knacken werden? Für die meisten Menschen ist 2020 nicht unbedingt ein Jahr, mit dem sie viele tolle Momente verbinden. Doch gerade BTS-Fans dürften sich freuen, mit den 7 DVDs (!), die eine Rückblende der Jungs auf ein Jahr voller Höhen und Tiefen sind, ein wenig in angenehmeren Erinnerungen zu schwelgen. Natürlich haben schon die ersten Mitglieder der ARMY die DVDs durchgeschaut und teilen auf den Social Media einige Momente, die sie besonders witzig – oder besonders absurd – fanden. 😋

BTS – was machen die Jungs denn da?!

Auf den DVDs finden sich Aufnahmen von Proben und Auftritten und witzigen Situationen der Boyband. Ein paar davon sind ein wenig absurder als andere: In einem Video sind RM, V und Jungkook zu sehen, wie sie auf dem Boden krabbeln. 🤣 Tatsächlich sah es nur so aus und handelt sich tatsächlich um ein Aufwärmtraining, dass die drei durchführen, bevor sie anfangen, zu tanzen! Ein neugieriger Fan schrieb dazu: „Was machen die da bitte, es sieht aus, als wären sie Kleinkinder, die am Boden krabbeln.“ Ein anderer Fan witzelte: „Breaking News: Die größte Band des Universums, BTS, wurde dabei entdeckt, wie einen intensiven und überwältigenden Krabbel-Wettkampf in ihrem Tanzstudio abhalten!“ 😁

Videos zeigen, wie sehr sich die Band gegenseitig unterstützt

Andere Ausschnitte haben weniger den Lach- als den Herzmuskel der Fans angeregt, wenn sich nämlich mal wieder zeigt, wie toll die Jungs miteinander umgehen. Klar, auch bei BTS gibt es mal Zoff und einmal gab es sogar 2 Wochen Funkstille – aber die meiste Zeit unterstützen und achten sich die Jungs sehr! Ein Video zeigt, wie Jimin seinem Bandkollegen V beibringt, wie man ein Rad schlägt. Zuckersüß! Auf dem Video sieht man, wie Jimin einen ziemlich sauberen Radschlag vollführt, während V bei den eigenen Versuchen leider abstürzt. Die Fangemeinde feuerte V natürlich trotz seiner Fehlversuche an, was nur zeigt, wie krass die gesamte BTS-Gemeinschaft miteinander umgeht. 💖

