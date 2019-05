BTS: Darum trat Halsey nicht mit den K-Pop-Stars auf

Obwohl Halsey genau wie BTS bei einer TV-Show vor Ort war, performten die Jungs den gemeinsamen Song „Boy With Luv“ ohne sie. Was steckt dahinter?

BTS & Halsey: Getrennte Auftritte in derselben TV-Sendung

Gestern fand in Amerika das Finale der Castingshow „The Voice“ statt. Als Special Guests waren sowohl Sängerin Halsey (24) als auch die „Bangtan Boys“ geladen. Jin, Jimin, V, RM, Suga, J-Hope und Jungkook performten ihren aktuellen Hit „Boy With Luv“ und lieferten eine Hammer-Show ab. Seltsam nur, dass Halsey nicht mit auf der Bühne stand, schließlich ist es ja auch ihr Song und sie war ja auch vor Ort. Anstatt mit BTS zusammen aufzutreten, gab sie ihren neusten Hit „Nightmare“ alleine zum Besten. Was könnte der Grund dafür sein? Waren Halsey zwei Auftritte hintereinander vielleicht zu anstrengend? Oder hat sie gar Beef mit der K-Pop-Band? Beides ist unwahrscheinlich. BTS und Halsey verstehen sich blendend! Das beweist auch ein gemeinsames Pic, das die Sängerin vor wenigen Stunden auf Instagram gepostet hat.

Stattdessen gibt es Spekulationen, dass einer der beiden Auftritte aus Termingründen vielleicht schon vor der TV-Ausstrahlung aufgezeichnet wurde und deshalb einer der zwei Acts schon gar nicht mehr vor Ort war, als der jeweils andere seine Performance hatte.

