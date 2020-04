"BTN" Anne Wünsche macht Schwangerschaftstest!

Die ehemalige "BTN"-Schauspielerin Anne Wünsche hat an Gewicht zugenommen und kämpft mit Heißhungerattacken. Beunruhigt darüber entschloss die 28-Jährige einen Schwangerschaftstest zu machen. Das ist nicht auch das erste Mal, dass Anne Wünsche einen Schwangerschaftstest vor laufender Kamera macht. Doch im Gegensatz zum letzten Mal fiel der Test nun positiv aus! Darf man Anne nun gratulieren? Wird sie zum dritten Mal Mama? Eigentlich verhütet sie doch mit der Pille … Verunsichert durch das Ergebnis, machte Anne noch einen weiteren Test. Dieses Mal nahm sie eine andere Schwangerschaftstest-Marke und siehe da: Der zweite Test fiel negativ aus! Doch wie kann das sein? Ihre Follower und Google geben der ehemaligen Schauspielerin eine Auskunft. Sie hat eine unzuverlässlige Schwangerschaftstest-Marke benutzt. 🙈

Anne Wünsche: Gerne wieder schwanger gewesen?

In der Tat hat Anne Wünsche ihren Fans gegenüber bereits verraten, dass sie gerne noch einmal Mama werden möchte. Und das vor ihrem 30. Geburtstag! „Ich möchte gerne noch ein Kind, aber ich wollte erst 2021 schwanger werden“, so die ehemalige "BTN"-Schauspielerin. Anne hat zwei Töchter. Eine Tochter geht aus der Langzeitbeziehung mit Hennig Mertens hervor. Lange Zeit gab es böses Blut zwischen den beiden. Anne war ihm untreu und das traf Hennig schwer. Nun haben sich Anne Wünsche und Hennig Mertens, so weit es eben geht, wieder vertragen, da sie sich das Sorgerecht für ihre Tochter Juna teilen. Seit 2019 ist Anne mit ihrem Freund Karim liiert und sehr glücklich. Wie genau ihre Zukunftspläne mit Karim aussehen, wird sich zeigen. Die beiden Mädchen von Anne Wünsche würden sich jedenfalls sehr über ein weiteres Geschwisterchen freuen. 👶🏻

