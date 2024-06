"Bridgerton": Streit mit Autorin Julia Quinn wegen Francesca!?

Fans staunten nicht schlecht, als in der dritten Staffel von "Bridgerton" anstatt der Cousin von Francescas Ehemann Michael Stirling, die Cousine Michaela Stirling vorgestellt wurde. Michael Stirling spielt in Francescas Buch "Ein hinreißend verruchter Gentleman" eine wichtige Rolle. In der Serie wird dieser jetzt durch Michaela Stirling ersetzt. Doch wie kam Showrunnerin Jess Brownell auf die Idee für diesen Geschlechtswechsel?

"Die Enthüllung von Michaela anstatt Michael aus den Büchern ist etwas, das ich schon seit der ersten Staffel der Serie angedacht habe. Mein Ansatz, in Bridgerton eine queere Geschichte zu erzählen, bestand darin, in den Büchern nach thematischen Anhaltspunkten zu suchen. Ich wollte nicht einfach eine queere Figur, um einen queeren Charakter in der Serie zu haben. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die eine queere Erfahrung genau widerspiegelt. Als ich Francescas Buch zum ersten Mal las, konnte ich mich wirklich damit als queere Frau identifizieren. In ihrem Buch geht es darum, dass [Francesca] sich anders fühlt und nicht wirklich weiß, warum. Ich glaube, im Buch hat das viel damit zu tun, dass sie introvertiert ist. Aber als queere Frau geht es in meiner queeren Erfahrung und in der Erfahrung meiner Freund*innen um dieses Gefühl, anders zu sein, und darum, herauszufinden, was das bedeutet", erklärt Jess im Interview mit Teen Vogue.