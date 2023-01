"Bridgerton" Staffel 3 ohne SIE! 😱

In einem Interview mit Variety erzĂ€hlte Phoebe Dynevor vor kurzem: "Ich habe meine zwei Staffeln gemacht. Ich habe getan, was ich mit der Figur tun wollte, und sie hatte eine tolle Entwicklung." In einem anderen Interview wurde die Schauspielerin sogar noch deutlicher: "Ich bin leider nicht in Staffel 3. Möglicherweise in der Zukunft wieder. Aber auf Staffel 3 bin ich einfach nur als Zuschauerin gespannt." Phoebe Dynevor schließt eine RĂŒckkehr zur Serie also nicht komplett aus. Wir wĂŒrden uns jedenfalls auf ein Wiedersehen mit Daphne freuen!