“Bridgerton” Staffel 3: Ihre Abwesenheit bringt Serie in Gefahr!

Um die wunderschöne Erkenntnis von Colin, wie sie in dem Buch beschrieben wird, nicht zu gefährden, könnte jemand anderes in die Fußstapfen von Daphne treten. Denn in "Romancing Mr. Bridgerton" kommt Colin eigentlich relativ schnell zu der Erkenntnis, dass er sich zu Penelope hingezogen führt und Gefühle für sie zu haben scheint, diese aber noch nicht wirklich zuordnen kann. Seine Mutter Violet, die in Edmund die wahre Liebe gefunden und kennengelernt hat, könnte für Colin eine wichtige Ansprechperson werden, wenn es um Fragen nach der wahren Liebe geht. Eine weitere Möglichkeit wäre sein älterer Bruder Anthony, der erst in der letzten Staffel mit Kate seine große Liebe gefunden hat. Auch er tat sich zunächst schwer, seine Gefühle zu akzeptieren und könnte Colin mit seinen Erfahrungen helfen, mit seinen Gefühlen für Penelope umzugehen. Aber es spricht etwas gegen diese Theorie: Im Gespräch mit Daphne wird schnell klar, dass es Colin peinlich ist, Hilfe zu brauchen, besonders von seinen älteren Brüdern Anthony und Benedict, weshalb ihn der Weg zu seiner Schwester führte. Es ist also möglich, dass dieser Gedankengang in der Serie aufgenommen wird.