"Bridgerton" Staffel 3: Großer Skandal angekündigt!

Sobald ihre wahre Identität ans Licht kommt, wird es für Penelope schwer eine Beziehung zu führen, denn sie hat sich mit ihren Gossip-News nicht wirklich Freunde gemacht. Zumindest aber bis es so weit ist, wird Lady Whistledown noch das ein oder andere Gossip-Geheimnis ausplaudern – da sind wir uns sicher! In einem Interview hat Nicole Coughlan nun auch verraten, womit es Lady Whistledown bzw. Penelope zu tun bekommen: "Ich meine, Lady Whistledown steht im Mittelpunkt und muss sich mit all ihren kleinen Geheimnissen auseinandersetzen, und es wird immer schwieriger, dass diese ans Licht kommen. Und dann tauchen überall skandalöse Liebesaffären auf! Diese Staffel ist die bisher skandalöseste, würde ich sagen." Lady Whistledown wird also viel zu tun haben in den neuen Folgen. Wir sind schon gespannt, wie Penelope ihre (noch) geheime Identität und ihr eigenes Liebesleben unter einen Hut bekommt!