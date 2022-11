BRAVO JahresCharts - 1982

1. Maid Of Orleans - Orchestra Manoeuvres in the Dark

2. Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang

3. Ebony & Ivory - Paul McCartney & Stevie Wonder

4. Der Kommissar - Falco

5. One Of Us - Abba

6. Cambodia - Kim Wilde

7. Oh Julie - Shakin' Stevens

8. Tainted Love - Soft Cell

9. Da da da - Ich lieb' dich nicht - Trio

0. Goldener Reiter - Joachim Witt

. It's My Party - Dave Stewart & Barbara Gaskin

Words - F. R. David

3. Shirley - Shakin' Stevens

4. Goody Two Shoes - Adam Ant

Wo bist du - Spider Murphy Gang

6. Du entschuldige, I kenn' Di - Peter Cornelius

7. Ich will Spaß - Markus

8. I Love Rock 'n' Roll - Joan Jett & The Blackhearts

9. Polonäse Blankenese - Gottlieb Wendehals

20. Sommersprossen - UKW

