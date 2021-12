Bitcoins verdienen im Pokémon GO Style möglich

Pokémon GO Erfolg

Der Erfolg der Virtual Reality App „Pokémon GO“ ist noch immer legendär – und auch heute, über 5 Jahre nach der Veröffentlichung der App, spielen unzählige User*innen noch immer das lustige Spiel, in dem die kleinen Monster gefangen werden können.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Elon Musk prognostiziert Katastrophe: Alles Leben wird ausgelöscht!

Gigantisches Vermögen: Ist Greta Thunberg die reichste Klimaaktivistin der Welt?

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______________

Und nun wird es bald möglich sein, im gleichen Style Bitcoins zu suchen!

Bitcoins suchen und finden

Die App-Entwickler von „Fold“ haben sich nun mit „Pokémon GO“ Firma Niantic zusammengetan, um den User*innen zu ermöglichen, echte Bitcoins zu finden – und natürlich zu besitzen!

Dabei stellt Niantic seine AR Plattform der Bitcoin Bezahl App Fold zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit soll eine virtuelle Realität basierend auf ihrer echten Umgebung erschaffen werden, die es für die Fold-Anwender*innen zu erkunden gilt. Beim Umherstreifen sollen dann Bitcoins gefunden werden können.

Das Jagen nach Bitcoins soll dabei sehr der Jagd nach Pokémon ähneln!

Bitcoins Verdienst per App

Ein Bitcoin hat einen Wert von mehreren zehntausend Euros. Die in der App zu verschenken, klingt recht geil – und was so geil klingt, ist oft zu gut, um wahr zu sein. Auch hier werden bei der Bitcoin Suche in der App natürlich „nur“ Bruchteile eines Bitcoins vergeben.

Der Verdienst, den User*innen erzielen können, soll sich im Cent-Bereich bewegen. Dennoch: " Dies ist der einfachste und unterhaltsamste Weg, Ihr erstes Stück Bitcoin zu bekommen ", sagte Fold-CEO Will Reeves.

Über Fold

Fold (erhältlich im US-Play und App Store für Android und iOS) ist eine Bezahl-Plattform, die Bitcoins als Cashback-Prämien bei Bezahlungen über die App anbietet. Bisher ist die App leider noch immer nicht in Deutschland verfügbar.

*Affiliate Link