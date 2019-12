Zwei Fans von Billie Eilish verstorben

Momentan geht es Megstar Billie Eilish, die lange und immer wieder mit heftigen Depressionen zu kämpfen hatte, so gut wie noch nie. Das merkte man vor allem in ihrem Interview mit Vanity Fair, das sie nun das dritte Jahr in Folge aufgenommen hat. Darin wirkte sie diesmal richtig happy und bestätigte auch selbst, dass sie hofft, weiterhin so glücklich zu sein. Jetzt erreichten sie aber furchtbare Neuigkeiten. Zwei Fan-Girls, die sie persönlich kennengelernt hatte und mit denen sie sich super verstanden hat, sind tot. Skylar Davies verstarb gerade erst durch einen schweren Autounfall und auch Kira kam ums Leben. Das traf Billie Eilish extrem hart...

Billie Eilish teilt ihre Trauer auf Instagram

Schaut man heute in die Insta-Story der 18-Jährigen, sieht man aus traurigem Grund statt Konzertausschnitte oder die cool gestylte Billie Eilish, Bilder von ihr mit zwei Fan-Girls und liest viele emotionale Worte. So schreibt die Singer/Songwriterin: "Ruhe in Firden, du schönes Mädchen. Ich liebe dich. Ich schicke jede Unze meiner Liebe an Skylars Familie und Freunde. Mein Herz ist gebrochen." Nur kurz darauf muss sie vom Tod eines weiteren Fans erfahren haben, denn sie postete auch mehrere Pics mit ihr und erklärte dazu: "Fuck. Ich verstehe nicht, wieso das passiert. Ich hasse es. Ich weiß nicht, wieso ich erst jetzt herausfinde, dass du nicht mehr da bist. Ich liebe dich so sehr Kira. Bitte flieg hoch. Ruhe in Frieden. Ich will schreien." Wie schlimm... Herzliches Beileid an Billie Eilish und die Lieben der Verstorbenen Mädchen.🙏🏻

Auch Billie Eilish's Fan Kira ist verstorben Instagram @billieeilish

