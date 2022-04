Billie Eilish: Plötzliche Trennung von Boyfriend

Billie Eilish und ihr Boyfriend

Die Beziehung zwischen Billie und Matthew Tyler Vorce wurde Mitte letzten Jahres bekannt. Billie Eilish verwirrt ihre Fans damals mit ihrer Sexualität, postete Bilder mit Girls und schreibt „Ich liebe Frauen!“ darunter. Kurz danach wurde sie dann händchenhaltend mit Schauspieler Matthew entdeckt. Und das nicht zur Freude jedermanns. Seit dem Beginn ihrer Beziehung wird der 30-Jährige in der Öffentlichkeit kritisiert. Schon nach kurzer Zeit wurde er als rassistischer Homophob bezeichnet. Die Beziehung von Billie und Matthew hielt jedoch an – bis jetzt…

Billie Eilish wieder single?

Ende März kam das Liebespaar noch gemeinsam zur Oscarverleihung. Am 06. April sah man Billies Boyfriend auch noch bei einer ihrer Shows. Und seitdem? Nichts. Gerade nach dem Coachella-Festival ist die Gerüchteküche am brodeln. Stars wie Justin Bieber und Harry Styles feierten zu den Auftritten der Sängerin. Nur Matthew wurde auf dem gesamten Event kein einziges Mal gesehen. Stattdessen war er wohl auf einer Party in Los Angeles, wurde mit Disney-Star Bella Thorne gesehen. In der Instagram-Story eines Freundes von ihm hieß es: „Wir machen unser eigenes Coachella.“ Und nicht nur das! Fans haben beobachtet, dass Billies Freundin Zoe Donahoe Matthew nicht mehr auf Instagram (@corduroygraham) folgt. Matthew selbst folgt Billie aber weiter, während sie niemandem folgt. Wir sind gespannt, wann sich eine*r der Beiden öffentlich äußert…

