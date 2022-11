Bill Kaulitz trifft auf sein Double

Schon immer hat Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz mit seinem ausgefallenen Look polarisiert – und sah seinem Zwilling Tom Kaulitz optisch damit so gar nicht ähnlich. In der zweiten "DSDS"-Mottoshow im Kölner Coloneum traf Bill am Samstag (23.03.2013) dagegen auf den perfekten Doppelgänger, seinen "zweiten Zwilling".

Seit über fünf Jahren schon imitiert sie ihr Idol aus Leidenschaft. Nach einem halben Jahrzehnt ging ihr größter Wunsch dann in Erfüllung: ein Foto mit dem echten Bill Kaulitz. Der war vom Anblick der 21-Jährigen begeistert. "Er hat meine Hand genommen und die aufgemalten Tattoos angesehen", freut sich Yvonne. "Er konnte auch kaum glauben, dass ich eine Perücke trage. Eigentlich sind meine Haare lang."