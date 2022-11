"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Wird sich die Beziehung zwischen Leonard und seiner Mutter verbessern?

"The Big Bang Theory"-Fans sind sich ziemlich einig darüber, dass Leonards Mutter eine ziemliche Eiskönigin ist. Eigentlich alle hatten Angst vor ihr, bis auf Sheldon, der von ihrer Intelligenz begeistert war. Leonard hat sein ganzes Leben damit verbracht Aufmerksamkeit von seiner Mutter zu bekommen und sie stolz zu machen. Meistens wurde er jedoch ignoriert. Am Ende der beliebten Serie entscheidet sich Leonard dazu, sich nicht länger zu quälen und verzeiht ihr dafür, dass er so lange versucht hat, ihre Liebe zu erzwingen. Zum ersten Mal schenkt sie ihrem Sohn ein bisschen Aufmerksamkeit – wird ihre Beziehung vielleicht doch noch besser? Die Frage hat "The Big Bang Theory" nie beantwortet.