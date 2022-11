"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Wie sind Penny & Leonard als Eltern?

In den letzten Folgen von "The Big Bang Theory" erfahren wir, dass Leonard und Penny ihr erstes Kind erwarten. In den Staffeln zuvor war Penny eigentlich nie so begeistert von dem Gedanken, Kinder zu bekommen – zumindest nicht so früh. Deshalb fänden es viele Fans ziemlich spannend zu sehen, wie sich Leonard und Penny als Eltern schlagen. Schließlich haben beide auch ziemlich komische Beziehungen zu ihren Eltern. Aber vielleicht haben sie ja gerade daraus gelernt und ihre Liebe zueinander zeigt, wie fürsorglich sie sein können, deshalb zweifelt vermutlich kein "Big Bang Theory"-Fan daran, dass sie tolle Eltern werden. Wir jedenfalls nicht!