"Big Bang Theory": Die größten unbeantworteten Fragen

In "The Big Bang Theory" war es schon immer Sheldons größtes Ziel den Nobelpreis zu gewinnen. Zusammen mit seiner Freundin Amy wird er nominiert und sie gewinnen zum Schluss. In der Serie sind Leonard und Penny dabei, als die Nerds den verheißungsvollen Anruf bekommen und alle flippen aus. In der Folge sieht man später auch, wie Sheldon und Amy den Preis überreicht bekommen – aber was passiert danach? Diese Frage bleibt in "The Big Bang Theory" immer unbeantwortet, dabei hat diese Ehrung sicher einiges verändert und dem Serien-Paar viele Türen geöffnet.