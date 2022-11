"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Wird Raj jemals heiraten?

In "The Big Bang Theory" hat Raj kein besonders gutes Händchen für Frauen. Lange Zeit blieb er einfach stumm, wenn Frauen in der Nähe waren. Aber auch in den weiteren Staffeln gelang es ihm nicht wirklich eine langjährige Beziehung zu halten. Auch zum Ende von "The Big Bang Theory" hatte Raj keine Partnerin. Wird er jemals heiraten? Nicht, dass es unbedingt das größte Ziel im Leben wäre, aber Raj hat sich immer gewünscht mit einer Frau glücklich zu werden. Leider konnten wir dieses Happy End nie sehen, dabei hätte er es verdient!