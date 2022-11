"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Macht Howard jemals seinen Doktor?

In "The Big Bang Theory" haben alle aus der Jungsclique einen Doktortitel – bis auf Howard, der hat "nur" seinen Master gemacht und wird dafür gerne von Sheldon gemobbt. Und das, obwohl Howard als Ingenieur in seiner Karriere extrem viel erreicht hat, schließlich war er sogar im Weltall! In Staffel 8 belegt Howard endlich einen Kurs bei Sheldon, um seinen Doktortitel zu machen, doch das geht leider ein bisschen in die Hose. Also bleibt die Frage bis heute offen: Macht Howard jemals seinen Doktortitel oder fehlt ihm dazu die Motivation?