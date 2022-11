"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Wie sieht Howards Mutter aus?

Die Frage aller Fragen in "The Big Bang Theory" war immer: Wie sieht Howards Mutter aus? Wir haben sie immer gehört, aber nie gesehen! Die Stimme von Debby Wolowitz war legendär und war bis Staffel acht Teil der Serie. Synchronstimme Carol Ann Susi verstarb leider noch während der Dreharbeiten, deshalb musste auch die Rolle in der Serie zu Ende gehen. So haben Fans nie erfahren, wie die Mutter von Howard Wolowitz aussieht. Sehr aufmerksamen Zuschauer*innen ist jedoch aufgefallen, dass an der Seite des Kühlschranks im Apartment der Jungs ein Bild von ihr zu sehen ist. So kann man es zumindest etwas erahnen.